Intorno alle 13:00 di oggi, squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Venola a Marzabotto per un incendio boschivo. Sul posto i pompieri constatavano la presenza di due fronti attivi. I focolai sono stati spenti anche con l’ausilio dell’elicottero. Nessuna abitazione è stata interessata. Terminate le operazioni di bonifica, sono intervenuti la Polizia giudiziaria e i Carabinieri Forestali.