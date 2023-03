Lo smottamento franoso che ha coinvolto alcune abitazioni in Via F.lli Cervi a Castelnuovo Monti e la strada stessa sta richiedendo un impegno straordinario di IRETI per assicurare l’alimentazione idrica a tutte le utenze della zona.

Tutta l’area PEEP, le scuole, le abitazioni e la piscina sono servite da un tratto di tubazione in polietilene del diametro di 160 mm che, a causa dello smottamento, è stata isolata mediante l’installazione di due saracinesche di emergenza. Adesso la distribuzione dell’acqua alle circa 200 utenze coinvolte viene assicurata grazie ad un collegamento ad anello con un tratto di rete del diametro di 63 mm, quindi di molto inferiore e non in grado di garantire la portata necessaria ad alimentare tutto il comparto, determinando cali di pressione nei momenti di maggiore richiesta.

IRETI, da subito, si è attivata con un piano per superare l’emergenza, prevedendo la posa volante di una tubazione in polietilene del diametro di 110 mm per un tratto di circa 120 metri la quale, successivamente, verrà interrata e resa definitiva e potrà assicurare, migliorandola, la portata di acqua richiesta nella zona.

Ad oggi, alle utenze sensibili (ospedale) la portata è stata comunque assicurata mentre l’utenza della piscina/ristorante e le altre utenze civili potrebbero subire cali di pressione e interruzioni.

I lavori si protrarranno per qualche giorno, salvo imprevisti. Gli impianti devono comunque essere ritenuti sempre nella normale pressione d’esercizio, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Nel caso in cui l’acqua risulti leggermente torbida, ciò è dovuto ai lavaggi che vengono effettuati a seguito degli interventi: è sufficiente fare scorrere un poco l’acqua per eliminare il problema.

È a disposizione dei cittadini il Numero Verde 800 038038 per le emergenze acqua. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.