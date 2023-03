Mirandola aderisce convintamente alla Giornata Internazionale dei diritti della Donna. Presso la sala d’ingresso del Muicipio di Via Giolitti, sarà posizionata – nella mattinata di Mercoledì 8 Marzo – una pianta di mimosa con la volontà di imporre una riflessione sulla necessità del superamento di qualsiasi differenza di trattamento in rapporto al genere.

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna – commenta l’Assessore alle pari opportunità Federica Luppi – desidero rivolgere un pensiero a tutte le Donne, ricordando, in questo giorno di riflessione, tutte le conquiste politiche, sociali ed economiche del genere femminile, senza, dimenticare come, ancora oggi purtroppo, le Donne siano oggetto di discriminazioni, soprusi, violenze fisiche e psicologiche.Tanto è stato fatto in questi anni, ma è ancora lunga la strada da percorrere per eliminare la disparità di genere nel mondo; ognuno di noi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, può e deve dare il proprio contributo”.