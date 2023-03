Prosegue a vele spiegate la stagione di incontri culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese. Come sempre, proposte molto diverse ci accompagneranno con regolare periodicità tutto l’anno, raggruppate in quattro macro programmi. Tutti gli eventi, a offerta libera, si tengono presso il Centro in via Vittorio Veneto, 94.

Il prossimo appuntamento sarà con la rassegna, “Conosciamo il nostro Bel Paese in un viaggio virtuale dal Nord al Sud” che consiste in una esplorazione di luoghi significativi in sei tappe, alla scoperta di arte, paesaggio e buon cibo. Questa particolare indagine sull’Italia sarà guidata dalle puntuali spiegazioni del prof. Claudio Corrado, accompagnato ogni sera dal pianoforte. Gli incontri sono previsti tutti alle ore 20.45 e giovedì 9 marzo sarà la volta della regione Campania.