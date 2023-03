Ancora pesanti minacce social nei confronti della moglie di Domenico Berardi, Francesca Fantuzzi. Dopo la gara giocata e vinta dai neroverdi all’Olimpico sono state diverse le minacce e gli insulti recapitati a Francesca, che aveva esultato, via social, una volta che Berardi aveva trasformato il rigore che ha cambiato la gara. Nel mirino dei tifosi giallorossi proprio l’atteggiamento di Berardi, definito provocatorio, ma anche Francesca che, in attesa di un secondo figlio, si è vista recapitare un messaggio con scritto “Chissà se nascerà…a volte non succede”.

La donna ha immediatamente ri-condiviso pubblicamente l’inquietante messaggio ricevuto con tanto di risposta: “Complimenti! Sei pure un padre! No comment! Ma la vogliamo smettere?”. L’episodio fa seguito a quanto accaduto un paio di mesi fa, dopo la vittoria del Sassuolo sul Milan, quando il tenore dei messaggi (resi pubblici da Francesca) indusse la coppia a valutare azioni legali.