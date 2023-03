Da mercoledì 15 marzo a mercoledì 3 maggio il nido d’infanzia Cremaschi di Casalgrande ospiterà il corso di massaggio infantile promosso dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia in collaborazione con i Servizi educativi, il Consultorio salute donna e le biblioteche comunali. Otto appuntamenti per altrettanti mercoledì di fila – sempre dalle 16.30 alle 18.30 – dedicati ai genitori con bambini da 0 a 6 mesi.

Il corso può accogliere un massimo di 10 bambini ed è destinato prioritariamente ai residenti nel comuni dell’Unione Tresinaro Secchia (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano).

Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro per le famiglie telefonando al numero 0522.985903 oppure scrivendo a centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).