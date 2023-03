Il Comune cerca un curatore per la 18ª edizione della “Festa del Racconto”, che si terrà dal 4 all’8 ottobre prossimo a Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi (dove il 1° ottobre è prevista anche l’anteprima della kermesse): lo prevede un avviso pubblico di procedura comparativa per curriculum e colloquio, per affidare « l’incarico di ideazione e cura del programma artistico-letterario adulti della “Festa del Racconto” » 2023.

L’avviso si rivolge a esperti in possesso di diploma di laurea « con adeguata, specifica e comprovata esperienza nell’ideazione e cura di eventi artistico-letterari in Comuni con almeno 50.000 abitanti, in capoluoghi di provincia» o «sviluppati su un territorio con popolazione di almeno 80.000 abitanti ». Saranno eventualmente valutate ulteriori esperienze lavorative in ambito editoriale-letterario.

In costante raccordo con il Dirigente di Settore e in stretta collaborazione con il Coordinatore e Gruppo di lavoro, l’incaricato sarà tenuto a garantire standard e prestazioni in grado di distinguere la manifestazione « per originalità, coerenza e correttezza nel panorama dei Festival letterari di rilevanza sovra territoriale ».

In particolare, l’incaricato dovrà formulare un programma articolato in un numero da 14 a 16 appuntamenti di carattere artistico-letterario con almeno sei autori di grande richiamo, di cui almeno uno di livello internazionale.

C’è tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 27 marzo per inviare la candidatura.

Il compenso è fissato in 11.000€ (undicimila euro) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative.

L’avviso integrale con modalità e termini, insieme ai moduli di domanda, è scaricabile dal sito del Comune di Carpi nella sezione “Bandi e avvisi di selezione”.