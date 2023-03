Lezione di legalità: il maresciallo Giovanni Tondo, comandante della stazione dei carabinieri di San Polo d’Enza, e i militari della stazione sono saliti in cattedra per spiegare la materia agli oltre 100 alunni delle classi quinte delle elementari di San Polo, di Canossa e di Monchio che hanno visitato la caserma dei carabinieri “Domenico Bondi” di via Frassati a San Polo d’Enza.

L’iniziativa, che rientra nel progetto “Contributo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”, è stata organizzata dai militari di San Polo d’Enza in collaborazione con il dirigente scolastico. In tutto sono stati coinvolti un centinaio di alunni: ai ragazzi il maresciallo Tondo ha tenuto una lezione vera e propria, in aula, sulla storia dell’Arma e sulle problematiche giovanili più ricorrenti (bullismo, educazione stradale, atti di vandalismo) con la possibilità anche di visitare la struttura che ospita la Caserma dei Carabinieri e i mezzi in dotazione.

L’iniziativa ha avuto un duplice scopo: avvicinare i giovanissimi all’Arma dei Carabinieri, farne capire l’importanza e dare loro, nel contempo, un approccio alla cultura della legalità e del rispetto delle regole che consentono a tutti di esercitare i propri diritti e la propria libertà nel rispetto della libertà altrui. I ragazzi hanno mostrato molto interesse: tante, infatti, le domande. Gli alunni hanno potuto vedere anche le camere di sicurezza dove vengono rinchiusi i “cattivi”, gli archivi, gli automezzi in dotazione. Molti hanno voluto indossare il cappello del maresciallo e sapere cosa bisogna fare per diventare Carabiniere. Al termine della visita, gli allievi hanno ricevuto in dono lo storico calendario dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno è dedicato all’ambiente.