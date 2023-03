Ieri pomeriggio poco dopo le 16:00, una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuta in viale Montegrappa su segnalazione di una Ford SW che percorreva la via a forte velocità. Sul posto gli operatori individuavano un’autovettura corrispondente alla descrizione che percorreva il controviale dei Mille, in maniera irregolare. L’auto veniva fermata ed il conducente identificato.

L’uomo, un 33enne di Reggio Emilia, in stato di alterazione in seguito all’assunzione di sostanza stupefacente, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 e segnalato alla locale Prefettura. Veniva pure sanzionato ai sensi dell’art. 126 c. 11 e art. 180 c. 1 e 7 C.D.S. perché guidava con patente scaduta.