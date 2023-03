È on line l’avviso che stabilisce le modalità di partecipazione all’Istruttoria pubblica sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’Istruttoria è stata approvata ieri dal Consiglio comunale e ha l’obiettivo di promuovere il dibattito pubblico sul tema dell’educazione e la riflessione pedagogica, stimolare il confronto e la partecipazione di tutta la comunità educante e dei soggetti che in città si occupano di infanzia e adolescenza, far emergere i bisogni e le aree di miglioramento, delineare strategie future di implementazione di attività formative.

Oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, possono partecipare, tramite una persona esperta, associazioni, comitati, gruppi di cittadini e cittadine.

L’istruttoria si svolge in forma di dibattito pubblico nella sala del Consiglio comunale a Palazzo d’Accursio. La prima seduta si svolgerà martedì 18 aprile dalle 14.30 alle 18.30. In base al numero di iscritti/e, una seconda seduta è prevista per mercoledì 19 aprile, dalle 9.30 alle 18.30.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online entro il 13 aprile.

Maggiori informazioni https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/istruttoria-pubblica-diritti-infanzia-adolescenza