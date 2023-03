Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata delle stazioni di Castel San Pietro e di Faenza, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 15, alle 6:00 di giovedì 16 marzo.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, rimane confermata, come da programma, la chiusura delle suddette stazioni, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 marzo, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: per la chiusura di Castel San Pietro: Bologna San Lazzaro o Imola; per la chiusura di Faenza: Imola o Forlì.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 marzo, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Forlì, Cesena nord e Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: per la chiusura dell’entrata di Forlì: Cesena nord o Faenza; per la chiusura dell’entrata di Cesena nord: Cesena o Forlì; per la chiusura dell’entrata di Cesena: Cesena nord o Valle del Rubicone.