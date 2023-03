Un incidente stradale dalle conseguenze mortali si è verificato ieri sera, 14 marzo, poco dopo le 20 in via Marconi a Cadelbosco Sopra. Il conducente di un ciclomotore, il 43enne Thomas Appia, ghanese residente in paese, mentre percorreva la via Marconi ha perso il controllo del due ruote andando ad impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Apparso subito in gravissime condizioni per i numerosi traumi riportati, l’uomo è deceduto dopo il trasporto presso l’ospedale Santa Maria Nuova dov’è stato condotto dai sanitari inviati dal 118. Sono in fase di accertamento le esatte dinamiche del sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Guastalla.