A Maranello l’offerta educativa a favore dei ragazzi e della conciliazione vita-lavoro per le loro famiglie va verso un ulteriore potenziamento, grazie al sostegno dell’azienda Ferrari rivolto a diversi progetti già avviati dall’Amministrazione comunale.

L’anno scolastico in città era iniziato lo scorso autunno con l’ampliamento dei Get (Gruppi Territoriali Educativi), finalizzati a supportare gli alunni nello svolgimento dei compiti, e l’inizio della sperimentazione ‘Medie XL’, che consente agli studenti delle secondarie di 1° grado di fare attività extrascolastiche ogni pomeriggio fino alle 18,30. Ed ora entrambi i progetti, insieme ad altri che toccano gli stessi ambiti, potranno essere consolidati con risorse aggiuntive messe a disposizione dall’impresa del Cavallino Rampante.

“Questa collaborazione – spiega il Sindaco, Luigi Zironi – conferma l’attenzione del tessuto imprenditoriale maranellese su temi fondamentali quali l’istruzione, l’educazione e il sano sviluppo psicofisico dei più giovani. Quando su un territorio il confronto tra istituzioni, aziende e associazioni è costante, ogni contributo privato viene convogliato sulle priorità espresse dalla collettività. Così la generosità delle nostre imprese si trasforma in azioni efficaci, che nel concreto possono fare la differenza nella quotidianità delle famiglie e nel percorso di maturazione dei ragazzi”.

Con il sostegno dell’azienda Ferrari, ad esempio, il progetto ‘Medie XL’ potrà aumentare ulteriormente la qualità e la varietà dei laboratori che propone agli alunni ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, nonché usufruire di nuove strumentazioni tecnologiche e materiale didattico innovativo per i laboratori STEAM. Le risorse donate verranno inoltre impiegate per continuare ad offrire agli alunni un numero adeguato di educatori qualificati, che tenga conto anche delle specifiche difficoltà di alcuni ragazzi. Così tutte le attività previste – dallo svolgimento dei compiti ai corsi d’arte e teatro, dai laboratori di ceramica a quelli di informatica e robotica – potranno essere valorizzate sempre di più.

Altri vantaggi riguarderanno i GET, dove oltre cento alunni del biennio delle superiori, delle medie, delle quarte e quinte elementari – novità di quest’anno – già usufruiscono del servizio presso le Parrocchie di Maranello e Pozza, che ospitano i ragazzi quattro pomeriggi a settimana. Le attività in questo caso vengono suddivise tra l’aiuto nello svolgimento dei compiti e alcune attività ludico-ricreative e socializzanti. Il progetto dei GET a Maranello è attivo dal 1998, nel corso degli anni ha coinvolto centinaia di studenti, ma il contributo di Ferrari garantirà al servizio, in costante crescita, ulteriore solidità.