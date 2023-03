Negli ultimi giorni a Reggio Emilia, nell’ambito della vigilanza dinamica presso la Stazione Storica da parte delle pattuglie del dipendente U.P.G.S.P. e dell’Arma dei Carabinieri, degli equipaggi della Polizia Locale e, a volte, con il concorso delle pattuglie della Guardia di Finanza, sono state controllate 220 persone e 6 esercizi pubblici, ed effettuati 7 posti di controllo.

Ieri nel primo pomeriggio, una pattuglia del Posto di Polizia Turri ha fermato ed identificato in viale 4 Novembre un uomo, senza fissa dimora e senza documenti. Accompagnato presso gli uffici della Questura per effettuarne l’identificazione, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish per uso personale e per questo sanzionato ai sensi dell’art 75 DPR 309/90 e segnalato alla locale Prefettura.