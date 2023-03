Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. Temperature in diminuzione: minime comprese tra 3/4 gradi dei capoluoghi di provincia, qualche grado in meno nelle zone di campagna, e 6/7 gradi della costa; massime tra 13/14 gradi della pianura Emiliana e 10/11 gradi della Romagna e settore costiero. Venti deboli prevalentemente orientali con temporanei rinforzi sul settore costiero. Mare da poco mosso a mosso.

(Arpae)