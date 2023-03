S’intitola ‘Alce’ il nuovo lavoro della compagnia Le Supplici, firmato dal coreografo Fabrizio Favale che andrà in scena martedì 21 marzo (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

Sul palco una danza rara e potente, a tratti ritmata e tribale, a tratti rarefatta e evanescente eseguita da un cast di otto danzatori d’eccezione, che disegnano un paesaggio innaturale, artefatto, ultraterreno e lo abitano come sue creature. Una complessità coreografica fatta di intrecci, che talvolta fondono visivamente i corpi, come fosse uno solo, multiforme, indescrivibile, alieno. La danza di ‘Alce’ è costituita, dunque, da un’alta complessità tecnica, che modifica e ridisegna le tecniche esistenti con movimenti ideati e realizzati appositamente per questo lavoro, ottenuti immaginando creature non esistenti.

Biglietti da 18 a 29 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket