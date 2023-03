Sciroppo di teatro continua la sua programmazione al Teatro Asioli di Correggio con l’ultimo appuntamento in questa stagione: la compagnia Drogheria Rebelot sarà di scena domenica 19 marzo alle ore 17 con “Caro lupo”, uno spettacolo di teatro su nero, con pupazzi e ombre che sembrano fluttuare nell’aria per una fiaba contemporanea che ci insegna a guardare da vicino le cose che possono in apparenza farci paura. Spettacolo adatto dai 3 anni di età.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.