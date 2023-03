Lunedì 20 marzo prossimo all’Ospedale Magati di Scandiano si terrà il momento inaugurale del Pronto Soccorso e dell’Ospedale di Comunità (OSCO). La cerimonia inizierà alle 8:30 ed è aperta alla cittadinanza.

L’attività del Pronto Soccorso riprende dopo un periodo di sospensione che ha coinciso con l’arrivo della prima ondata pandemica. A partire da lunedì 20 marzo il servizio di assistenza in urgenza funzionerà ogni giorno della settimana nella fascia oraria 8:00-20:00.

Le equipe saranno formate da personale medico, infermieristico e sociosanitario. Nelle 24 ore saranno operativi due mezzi di soccorso avanzato a partenza ospedaliera: un’auto medica e un’auto infermieristica.

L’Osco – Ospedale di Comunità, il primo in provincia di Reggio Emilia, ha iniziato la propria attività lo scorso 6 marzo e la giornata di lunedì sarà l’occasione anche per la sua inaugurazione.

Gli Ospedali di comunità sono strutture intermedie tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale, in sostanza un ponte tra i servizi territoriali e l’ospedale per tutte quelle persone che non hanno necessità di essere ricoverate in reparti specialistici, ma necessitano di un’assistenza sanitaria che non potrebbero ricevere a domicilio.

L’OSCO di Scandiano prevede fino ad un massimo di 20 posti letto. L’assistenza è assicurata da professionisti sanitari con differenti competenze che collaborano secondo un Piano Assistenziale Individuale (PAI) concordato con il paziente e la sua famiglia.