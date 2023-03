Il Sassuolo non si ferma e vince anche contro lo Spezia dopo l’impresa dell’Olimpico di domenica scorsa. Vince con una rete su rigore trasformata da Domenico Berardi al 71’ che tolti gli ultimi sei minuti al cardiopalma è stata l’unica vera emozione della serata in una partita fin troppo tattica.

Non solo la rete, ma anche la prestazione del 10 dei neroverdi ha fatto decisamente la differenza questa sera. Berardi ha svariato lungo tutto il campo tornando spesso in fase difensiva a combattere su molti palloni oltre a illuminare il gioco dei padroni di casa come suo solito.

In sala stampa mister Semplici si è detto comunque soddisfatto per la prestazione data dai suoi e amareggiato per l’episodio che ha portato al rigore mentre Alessio Dionisi ha espresso tutto il suo orgoglio per la crescita del collettivo neroverde che si conferma in quella che per lui rappresentava una partita molto delicata.

I neroverdi staccano quindi la quarta vittoria consecutiva e si posizionano al tredicesimo posto in classifica con trentasei punti. Dopo la pausa per la nazionale nella quale in serata sono stati convocati Berardi e Frattesi, il Sassuolo tornerà in campo ancora al Mapei Stadium domenica 2 Aprile contro il Torino.

Claudio Corrado