Lunedì 20 marzo marzo, alle 17, la Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la Sezione di Scienze morali, Giuridiche e Sociali dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti (corso Vittorio Emanuele II, 59) presenta l’incontro dal titolo “Un tema bioetico di grande complessità: la gestazione surrogata”, a cura di Lourdes Velázquez, professore ordinario nell’Università Panamericana di Città del Messico, presidente della Commissione per la Bioetica e l’Etica della Scienza della Federazione Internazionale delle Società Filosofiche (FISP).

La gravidanza surrogata (conosciuta anche come maternità surrogata, surrogazione di maternità o gestazione per altri) si ha quando una donna mette a disposizione il proprio utero, decidendo di portare avanti la gravidanza per conto di altri che possono essere single oppure coppie, sia eterosessuali che omosessuali. La madre surrogata rinuncia a ogni diritto genitoriale sul bambino, del quale si assumerà la responsabilità genitoriale fin dalla nascita un singolo soggetto o una coppia di genitori, chiamati “genitori intenzionali” o “committenti”, che non possono procreare in maniera naturale.

In Italia la maternità surrogata è una pratica penalmente condannata. Infatti, la legge n.40/2004 all’art. 12 comma 6 del capo V dichiara: “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”. Da qui partirà la riflessione sulle principali questioni di bioetica riguardanti i diritti della madre, del nascituro, la gestazione solidale per altri.

