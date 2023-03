Tra le molteplici attività che caratterizzano l’impegno quotidiano della Polizia di Stato c’è la trattazione e il rilascio dei documenti di viaggio.

In prossimità delle Festività Pasquali, e nel solco dei precedenti “Open Day” già effettuati, per agevolare i cittadini che necessitano del rilascio del titolo di viaggio per l’estero, la Divisione Polizia Amministrativa Sociale della Questura di Bologna, effettuerà due aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti nelle date di domenica 19 marzo 2023 e 26 marzo 2023 dalle ore 8.00 alle ore 24.00, in Via sant’Isaia n°1, con l’impiego di numerosi operatori con l’obiettivo di rilasciare complessivamente circa 1000 passaporti nelle due domeniche.