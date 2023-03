Ieri 17 marzo 2023 si è conclusa la campagna di educazione ambientale iniziata il 7 febbraio 2023, denominata “neve natura e cultura d’appennino” realizzata dall’Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano in collaborazione con il personale del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano.

Il progetto neve natura, nato nel 2007, si rivolge a tutte le scuole di ogni ordine e grado, attraverso un approccio formativo integrato, mira a mettere in valore le eccellenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali e ambientali dell’inverno d’appennino. Sono state svolte un totale di 35 giornate formative nelle località montane di Ligonchio, Succiso, Passo Pradarena, Monteorsaro, Civago e Lagdei, nei comuni di Ventasso (RE), Villa Minozzo (RE) e Corniglio (PR).

Gli argomenti trattati durante le attività, basate su esperienze outdoor, hanno riguardato: la conoscenza e la tutela della natura, la prevenzione e la sicurezza in montagna con particolare riferimento al servizio Meteomont, per la previsione del rischio valanghe, svolto dai Carabinieri Forestali. Tali attività hanno visto la partecipazione di un totale di 18 tra istituti comprensivi e superiori per un totale di quasi 1000 studenti provenienti dalle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Lucca, Massa Carrara e La Spezia.