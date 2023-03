Gambe e sorrisi corrono allo stesso ritmo al Centro Sportivo Arcoveggio, durante il secondo incontro del progetto StraBologna Scuole – 16° Gran Prix Emil Banca realizzato grazie alla collaborazione di UISP con la Polisportiva Pontevecchio e con l’appoggio di Emil Banca, LloydsFarmacia, Coop Alleanza 3.0 e King.

Come da tradizione, nell’ambito dell’evento StraBologna – che giungerà quest’anno alla sua 42esima edizione – si inserisce la manifestazione dedicata ad alunni/e, insegnanti e genitori delle scuole Primarie del Comune e della Provincia di Bologna. Un progetto, questo, orientato alla valorizzazione dello sport e del movimento in età infantile, che ha contato soltanto nella giornata di oggi – la seconda di quattro in programma – ben 450 bambini, in arrivo da sei scuole del territorio (Longhena, Avogli, XXV Aprile, Garibaldi, De Amicis, S. Alberto Magno). Il progetto coinvolgerà, in totale, 2000 alunni delle scuole primarie.

A partire dalle 8,30, le attività svolte durante la mattinata sono state diverse – dalle staffette al lancio del vortex – tutte pensate per coinvolgere gli studenti in molteplici discipline e promuovere, così, la cultura dello sport: l’evento, inoltre, è stato accompagnato dall’animazione artistica e musicale diretta da Sound Management Corporation e dalle mascotte del parco acquatico La Quiete. Presente all’evento anche l’assessora allo sport, Roberta Li Calzi.

L’unica disciplina che prevede una premiazione è quella delle staffette competitive, dove a sfidarsi sono squadre composte da quattro membri l’una: sulla base dei tempi ottenuti, stamattina sono state premiate le tre squadre più veloci per ogni classe presente.

Ogni scuola potrà così guadagnare un punteggio che, sommato a quello guadagnato grazie alla partecipazione alla StraBologna, permetterà ai primi otto istituti classificati di ricevere un premio in denaro offerto da Emil Banca per l’acquisto di materiale didattico-sportivo. A coronare le quattro giornate in programma, una volta concluse, sarà la premiazione del 16° Gran Prix Emil Banca in Piazza Maggiore domenica 21 maggio.

Ma non è finita qui. A costellare l’evento, stamattina, sono state anche le prove di velocità individuali, dove a essere premiati sono stati i tre bambini e le tre bambine, per ogni classe, più veloci nella corsa di velocità con le fotocellule, che si sono così guadagnati la qualificazione alla finalissima, la StraBologna Sprint, in programma sabato 20 maggio in Piazza Maggiore.

Le prossime due giornate rimanenti si svolgeranno il 25 marzo e il 1° aprile (con recupero in caso di maltempo il 29 aprile e il 6 maggio).