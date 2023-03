“Condanniamo con fermezza le espressioni ingiuriose rivolte all’assessore Corrado Bizzini, a cui va la nostra piena solidarietà.

La contrapposizione politica, come quella personale, anche aspra, non deve per nessuna ragione scadere nell’offesa e nell’insulto.

Atti di questo genere non sono giustificabili e ci vedono compatti nel chiedere il rispetto dovuto all’uomo e all’istituzione che rappresenta”.

Così in una nota il capogruppo del carroccio Formiginese, Davide Romani, a nome del Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier di Formigine.