Improvvisa rottura di una tubazione dell’acqua potabile a Mandriolo questa mattina. Verso le ore 7 una condotta in Via Naviglietto, a Mandriolo, ha improvvisamente ceduto: prontamente accorse sul posto, le squadre di pronto intervento di IRETI hanno isolato il tratto di rete danneggiato ed iniziato le operazioni preliminari per la riparazione.

La condotta serve gli abitati di Mandriolo, di Rio Saliceto e le zone limitrofe, che potranno subire riduzioni di pressione ed interruzioni nella erogazione fino alla completa rimessa in servizio della tubazione, che si presume possa essere ultimata nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti.

Gli impianti devono tuttavia essere considerati sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. È attivo il NUMERO VERDE per le emergenze idriche 800 038038.