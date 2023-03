Missione compiuta per il Giacobazzi, che a Livorno conquista la quarta vittoria consecutiva con un netto 41-13 rifilato ai Lions padroni di casa. I biancoverdeblù rispettano alla lettera il piano di gioco, con una gara gestita dall’inizio alla fine: partenza a tutta, primo tempo di totale dominio e ripresa in controllo. Nei primi 40 minuti i toscani hanno provato a limitare i danni, ma di fronte a un Modena solidissimo, con una mischia sempre più performante, hanno potuto fare ben poco.

Si chiedeva il giusto approccio alla gara e il XV biancovedeblù non ha tradito le attese. In meno di un quarto d’ora sono già tre le marcature a referto, tutte da drive, concluse da tre avanti diversi: Operoso, Malisano e Flores. Il piede di Magni (8 punti) e la meta di Marchi danno qualche speranza ai Lions, ma nel finale dei tempo il Giacobazzi piazza l’allungo decisivo con le mete di Operoso e Luca Venturelli, una cinquina che incrina le ambizioni di rimonta dei labronici.

La meta di Debortoli trasformata da capitan Michelini al 7’ della ripresa, con i Lions temporaneamente in 14 per il giallo a Chiarugi, ribadisce una superiorità già ampiamente evidenziata nei primi 40 minuti e offre garanzie sulla tenuta della squadra, rientrata in campo con lo stesso spirito del primo tempo.

Avanti 36-13 con meno di mezz’ora da giocare Modena alza il piede dall’acceleratore, per risparmiare energie fisiche e mentali in vista dei prossimi impegni. Coach Rovina concede minuti agli uomini in panchina, ne cambia 2 su 3 in prima e terza linea, ma il risultato non cambia e il Giacobazzi continua a gestire senza affanni. A 6 minuti dalla fine c’è gloria anche per la trequarti: è Orlandi a calare il settebello, fissando il punteggio sul 41-13.

Tabellino:

Lions Amaranto-Giacobazzi Modena Rugby 1965 13-41

Marcature: 2’ meta Operoso tr Michelini, 6’ cp Magni M., 8’ meta Malisano tr Michelini, 12’ meta Flores, 16’ cp Magni M., 23’ meta Marchi tr Magni M., 32’ meta Operoso, 40’ meta Venturelli L.; 47’ meta Debortoli tr Michelini, 74’ meta Orlandi.

Lions Amaranto: Magni N.; Zaccagnini T. (41’ Carniel), Bernini N., Freschi, Strazzullo (55’ Casalini); De Libero (64’ Gregori), Magni M.; Marchi, Tedeschi (55’ Zingoni), Chiarugi G.; Bernini G., Ciandri (41’ Vitali G.);Tichetti, Savaglia, Filippi. Non entrati: Scardino, Chiarugi D. All. Gaetaniello.

Giacobazzi Modena: Trotta (62’ Pilati); Petti, Assandri, Orlandi, Pianigiani (54’ Draghicchio); Michelini, Esposito (75’ Picheo); Debortoli (49’ Tarantini), Flores, Venturelli L. (54’ Furghieri); Venturelli M., Bellei M.; Malisano (56’ Milzani), Operoso, Morelli (56’ Effah). All. Rovina.

Arbitro: Maria Clotilde Benvenuti (Roma).

Note: Ammoniti: 46’ Chiarugi G. (Lions), 69’ Bernini G. (Lions). Risultato primo tempo: 13-29. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Lions Amaranto 0.

Serie B (girone 2), risultati 16° turno: Florentia-Firenze 27-20 (4-2), Lions Amaranto-Giacobazzi Modena 13-41 (0-5), Bologna Rugby-Cus Siena 29-15 (5-0), Highlanders Formigine-UR San Benedetto 27-24 (5-1), Viadana B-Jesi 52-10 (5-0). Riposa: Imola.

Classifica: Viadana B 70, Florentia 66, Giacobazzi Modena 63, Bologna Rugby 49, Firenze 45, Jesi 26, UR Highlanders Formigine 21, San Benedetto 20, Cus Siena, Lions Amaranto 16, Imola 7.

Prossima giornata, 17° turno (26/03/2023): Firenze-Highlanders Formigine, Imola-Bologna Rugby, UR San Benedetto-Giacobazzi Modena, Cus Siena-Lions Amaranto, Viadana B-Florentia. Riposa: Jesi.