Nel ciclo di vita delle famiglie la separazione è un evento non preventivato, tuttavia essa costituisce uno dei possibili passaggi nella vita di ogni relazione, un cambiamento complesso di cui avere cura. Il Centro per le famiglie propone due iniziative dedicate a piccoli e grandi.

Dopo una prima serata informativa si stanno raccogliendo le adesioni per un gruppo di sostegno e confronto per genitori separati e un gruppo di parola per bambini.

Benchè già calendarizzati, l’inizio di entrambi i percorsi slitterà di qualche settimana per permettere una maggior diffusione dell’iniziativa ed una promozione più capillare.

Se interessati telefonare al Centro per le famiglie.

“ANCORA GENITORI”

GRUPPO DI SOSTEGNO E CONFRONTO PER GENITORI SEPARATI

Partecipazione gratuita, previa iscrizione.

GRUPPO DI PAROLA PER BAMBINI 6-10 ANNI

CHE VIVONO L’ESPERIENZA DELLA SEPARAZIONE FAMILIARE

Partecipazione gratuita, previa iscrizione.

Per info ed iscrizioni: Centro per le Famiglie sede di Sassuolo, via Caduti sul lavoro 24 Tel 0536 880.680 – centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it www.distrettoceramico.mo.it