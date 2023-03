“Siamo felici di poter nuovamente ospitare a Reggio Emilia, dopo gli impedimenti della pandemia, un evento di così significativo valore agonistico come i Campionati italiani di Pattinaggio, un evento significativo per lo sport e in particolare per questa disciplina così densa anche di bellezza e spettacolarità, ma anche per l’attrattività di Reggio Emilia. E’ la sesta competizione di pattinaggio, fra nazionali ed europei, che ospitiamo nella nostra città dal 2009 a oggi. I Campionati tornano in un Palasport riqualificato e all’altezza di iniziative di questo tipo. Un grazie alle centinaia di volontari che si stanno prodigando per gli allestimenti e, naturalmente, un benvenuto agli oltre 2.600 fra atleti e tecnici attesi in città da qui a quale giorno”.

Così il sindaco Luca Vecchi, intervenuto stamani alla presentazione dei Campionati italiani di Pattinaggio Spettacolo e di Pattinaggio Sincronizzato Coppa Myrenty, ed il Trofeo nazionale Small Sincro, che si svolgeranno al PalaBigi di Reggio Emilia dal 23 al 26 marzo 2023, organizzati dalla società Skating Club Albinea.

In via Guasco sono previsti oltre 10.000 spettatori nella quattro giorni che metterà la nostra città al centro del movimento nazionale delle rotelle. Sono infatti già 2.690 i pass tra tecnici e atleti accreditati, in rappresentanza di 210 gruppi che si sfideranno in pista per i vari titoli nazionali messi in palio. L’organizzazione ha previsto anche un punto ristoro e una serie di servizi accessori a questa nuova kermesse del pattinaggio, tutto rintracciabile sul sito www.italiani2023.it.

“Questi Campionati sono ospitati a Reggio Emilia nell’ambito di una strategia complessiva del Comune – ha detto l’assessora allo Sport, Raffaella Curioni – che da una parte ha posto mano alla riqualificazione e al rilancio di impianti di primaria importanza per lo sport in città e dall’altra promuove in questi impianti eventi sportivi di alto livello e richiamo nazionale. Il Palasport è ora in fase di riallestimento, per poter essere adeguatamente attrezzato a ospitare i Campionati. A cominciare dal parquet, che è stato adeguatamente protetto e coperto con una speciale superficie adatta al pattinaggio”.

“Avremo gruppi importanti, assoluta garanzia di spettacolo sportivo e tanta soddisfazione per il ritorno di grandi eventi al PalaBigi – ha commentato Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport – Ringraziamo la Federazione nazionale sport rotellistici e i Club reggiani per la fiducia che ci hanno assegnato, nello scegliere il PalaBigi per una iniziativa di primissimo piano. In una notte, quella appena trascorsa, il Palasport è stato quasi completamente riallestito per ospitare il pattinaggio; mentre intorno all’edificio sta sorgendo una cittadella dell’ospitalità, che consentirà di accogliere e nutrire al meglio gli atleti, nel cuore della nostra città: un centro storico che potranno facilmente conoscere”.

“Nulla nasce dal caso – come ha ricordato Gianluca Silingardi, presidente del comitato organizzatore dei Campionati – visto che per noi e la città si tratta della sesta competizione che ospitiamo a Reggio Emilia: tre Campionati italiani (2005, 2011 e 2017) e due Europei (2009 e 2019). Tutto grazie ai volontari e al gruppo di sponsor e istituzioni che da sempre sono una autentica risorsa per il nostro movimento. Sono felice sia stata scelta la nostra società per organizzare forse il primo grande evento post Covid della nostra disciplina, e siamo consapevoli della grande responsabilità che la Fisr ci ha dato. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma essere quasi in dirittura d’arrivo, ci rende sereni. Ci auguriamo che la città risponda con il pubblico, cui riserveremo uno spettacolo come solo il nostro sport sa regalare”.

REGGIANE. Oltre alla società organizzatrice che avrà ben tre squadre in pista (nello Small Sincro, nel sincronizzato Junior e Senior).

Accademia del Pattinaggio di Reggio (Small Sincro e Sincro Senior).

TITOLI. Sono 11 i titoli in palio: Quartetti Divisione Nazionale, Small Sincro, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, Quartetti Cadetti, Gruppi Junior, Quartetti Junior, Sincronizzato Junior e Senior, Piccoli Gruppi, Quartetti Seniores e Grandi Gruppi.

PISTA. Pavimentazione in legno verniciata bianca testata nei più celebri eventi di pattinaggio a rotelle. Misure: 44 x 22 metri.

BIGLIETTI. La vendita dei biglietti è a cura di Viva Ticket direttamente sul sito ufficiale, è possibile scegliere in dettaglio il posto a sedere. Si possono riservare posti a sedere dalle 10 persone in su con la possibilità di avere un biglietto in omaggio ogni 10 acquistati.

RISTORO. L’organizzazione mette a disposizione un servizio ristorazione professionale con 10 cuochi nella cornice dei “chiostri Reggiani” adiacente al palazzetto. Per le squadre e non a disposizione ogni giorno di gara primi, secondi caldi con contorni e frutta. È fondamentale per avere il servizio negli orari desiderati prenotare il più presto possibile, a seguire verrà confermato ordine o concordato l’orario desiderato. Per info e prenotazioni ristorante@italiani2023.it

Questo il calendario gare della tre giorni reggiana:

Giovedì 23 MARZO 2023

ore 16:00 – 18:25

Gara Quartetti Divisione Nazionale

ore 18:40 – 19:10

Gara Small Sincro

ore 19:25 – 22:00

Gara Piccoli gruppi Divisione Nazionale

Venerdì 24 MARZO 2023

ore 14:45 – 17:55

Gara Quartetti Cadetti

ore 18:10 – 21:15

Gara Gruppi Junior

Sabato 25 MARZO 2023

ore 14:30 – 17:30

Gara Quartetti Junior

ore 17:45 – 18:30

Gara Sincronizzato Junior

ore 18:45 – 20:40

Gara Piccoli Gruppi

Domenica 26 MARZO 2023

ore 13:00 – 15:15

Gara Quartetti Senior

ore 15:30 – 16:40

Gara Sincronizzato Senior

ore 16:55 – 17:45

Gara Grandi Gruppi