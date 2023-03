Il calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna entra ancor più nel vivo con due appuntamenti di grande richiamo: la Settimana internazionale Coppi e Bartali di ciclismo dal 21 al 25 marzo da Riccione (RN) a Carpi (MO) e i Campionati italiani di pattinaggio artistico a Reggio Emilia dal 23 al 26 marzo.

Due discipline diverse, ma entrambe molto amate e seguite. E che confermano il ruolo di Sport Valley dell’Emilia-Romagna.

“Due appuntamenti che non mancheranno di regalare grandi emozioni, come solo lo sport sa fare e che riassumono in sé il significato più autentico della pratica sportiva – afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Ed è proprio quello che cerchiamo di fare con il nostro calendario che anche quest’anno dà spazio a tante discipline, senza distinzione tra maggiori e minori, perché identici sono il sacrifico, l’impegno e la passione richiesti. Un cartellone che affianca grandi eventi di caratura internazionale a tanti appuntamenti diffusi sul territorio, tutti capaci di diventare occasione di incontro e condivisione tra le persone, oltre che strumento di promozione e attrattività turistica dei nostri territori”.

Torna dunque il grande ciclismo nel nome e nel ricordo dei due campionissimi per eccellenza. Ormai una classica delle due ruote, giunta alla 38^ edizione, la Coppi-Bartali anche quest’anno si preannuncia di altissimo livello. Sono 23 le squadre iscritte, tra le quali nove World Teams, che si disputeranno la vittoria finale lungo un percorso tra Emilia e Romagna. Cinque le tappe: Riccione-Riccione (161,8 km), Riccione-Longiano (172,5 km), Forlì-Forlì (139,7 km), Fiorano Modenese-Fiorano Modenese (168,6 km). Gran finale il 25 marzo con la cronometro individuale di 18,6 km con partenza e arrivo a Carpi.

Appuntamento invece al PalaBigi di Reggio Emilia per le quattro giornate dei Campionati italiani di pattinaggio spettacolo e di pattinaggio sincronizzato “Coppa Myrenty”, e il Trofeo nazionale “Small Sincro”.

Dal 23 al 26 marzo la città emiliana diventerà il punto di riferimento nazionale di questa disciplina capace di saldare doti sportive e artistiche. Attesi oltre diecimila spettatori, mentre sono 210 i gruppi che si sfideranno in pista per i titoli nazionali messi in palio.