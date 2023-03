Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia, in collaborazione con il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas) Terre Reggiane – Tresinaro Secchia, propone altre 4 uscite domenicali in natura “Alla ricerca della biodiversità”, rivolte a genitori e bambini dai 7 agli 11 anni, per vivere insieme un’esperienza che permetta di conoscere e scoprire le bellezze del territorio. I più piccoli verranno incoraggiati a sviluppare, attraverso l’osservazione e il rapporto con la natura, la loro curiosità e la loro conoscenza di sé e del mondo.

Questo il calendario: domenica 16 aprile “Col naso all’insù” alle Casse di espansione di Rubiera; domenica 7 maggio 2023 “Ladybug house” al parco Secchia di Villalunga di Casalgrande; domenica 28 maggio “La voce delle piante” al parco “La Riserva” di Casalgrande Alto e domenica 18 giugno “Inchiostri naturali” al parco dei Popoli di Castellarano.

Tutte le iniziative sono gratuite e destinate prioritariamente ai residenti nei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). Obbligatoria la pre-iscrizione attraverso il link https://forms.office.com/e/yGgCh6CJL1 – entro le ore 12 del mercoledì che precede l’uscita – fino a esaurimento posti.

Per per informazioni contattare il Centro per le famiglie (telefono 0522-985903, email: centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).