Annunciate le nuove date di BTExpo – Shomed: l’unica manifestazione dedicata, a livello nazionale, alla filiera dei prodotti e delle attrezzature biomedicali si terrà martedì 3 e mercoledì 3 ottobre a Modena, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Quartiere fieristico.

Una terza edizione che arriva a seguito dei dati positivi sia per il settore nel suo complesso – 11 miliardi di fatturato, per una crescita del 2,7% nel 2022 rispetto all’anno precedente – che per la manifestazione stessa, che nel 2022 ha registrato un +60% di espositori e un +45% di visitatori provenienti, oltre che da tutta Italia, anche da UK, Germania e Paesi Bassi.

Risultati positivi resi possibili dal peculiare format dell’evento, che unisce una sezione espositiva di grande livello a un programma di incontri e workshop professionali, accessibili gratuitamente a tutti i visitatori, nei quali vengono discussi i temi di maggiore attualità per il settore.

BTEEpo – Shomed nasce dall’esigenza di offrire un evento B2B che porti in fiera uno dei distretti industriali più importanti a livello nazionale e tra i primi al mondo, quale è quello del biomedicale di Mirandola. L’obiettivo è quello di creare un evento fieristico che parta dalla valorizzazione delle aziende del territorio allargandosi a un orizzonte internazionale.

L’organizzazione è supportata dall’attività del Comitato Organizzativo e del Comitato Scientifico, appositamente formati per BTExpo – Shomed.

Per le aziende che desiderano partecipare o avere maggiori informazioni, la Segreteria organizzativa è a disposizione al numero 334.2351898 o all’indirizzo e-mail commerciale@bt-expo.it.

BTExpo – Shomed organizzato da ModenaFiere in stretta collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro, Confindustria Dispositivi Medici, CNA Modena, LAPAM-Confartigianato, Fondazione Democenter-SIPE, Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola, CONFIMI INDUSTRIA Sanità, ART-ER, e con il patrocinio di Comune di Modena, Camera di Commercio di Modena e Regione Emilia-Romagna.