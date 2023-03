La Polizia di Stato di Reggio Emilia, nel pomeriggio di martedì 21 marzo, è intervenuta in via Eritrea angolo piazzale Marconi dove era in atto una rissa. All’arrivo degli operatori delle Volanti i ragazzi coinvolti si davano alla fuga in diverse direzioni. Le ricerche in zona, estese anche in via Emilia San Pietro, permettevano di individuare quattro dei ragazzi coinvolti, fermati e accompagnati in Questura per i necessari accertamenti.

L’acquisizione e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, permetteva di accertare come alle 17.00 circa un gruppo di ragazzi, tra cui quelli fermati, iniziavano a discutere animatamente per poi colpirsi a vicenda con pugni e calci. I quattro presunti rei – due 20enni, un 18enne e un 17enne – venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rissa di cui all’art. 588 c.p..