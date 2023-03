È iniziato questa settimana l’intervento di sistemazione lungo la strada per Casara, per un importo complessivo stimato in 199.355,00 €, che andrà a rinforzare l’unica strada percorribile verso l’abitato, nella curva soggetta a smottamenti e frane .

“Un intervento indispensabile – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e non più rimandabile. Il terreno su cui poggia la strada è prevalentemente argilloso ed in caso di abbondanti piogge che scaricano diversi millimetri d’acqua in un brevissimo lasso di tempo, come negli ultimi anni è avvenuto più volte, l’abitato di casa rischia di rimanere isolato”.

Il cantiere avrà una durata di un paio di mesi e sarà regolato a senso unico alternato

per Casara.