Un evento dedicato alle ultime novità introdotte riguardanti il settore dell’autotrasporto. Lapam Confartigianato ha organizzato un appuntamento a Vignola sabato 25 marzo, a partire dalle ore 10, presso la locale sede Lapam, in Via Resistenza 170, per discutere di alcuni argomenti importanti per la categoria.

Dalle novità CDS al sovraccarico, passando per cabotaggio, esonero responsabilità solidale aziende e i controlli dell’Albo degli Autotrasportatori: questi i principali temi che saranno analizzati e trattati durante l’appuntamento.

I relatori presenti saranno Amedeo Genedani, Presidente Nazionale Confartigianato Trasporti e Gianni Ferri, Consulente ed esperto in materia di Codice della Strada e sicurezza stradale.

L’evento è gratuito, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.