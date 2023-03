Nella mattinata di ieri i militari del Nucleo Cinofilo Antiveleno dei Carabinieri Forestale della Stazione Carabinieri Parco Bosco di Corniglio (PR) con il cane “Alma” e Stazione Carabinieri Forestale di Pavullo sono stati impiegati nella ricerca di bocconi avvelenati e conseguente bonifica dell’area del parco pubblico adiacente la chiesa di San Dalmazio in Comune di Serramazzoni.

La zona è stata infatti di recente oggetto di un fatto increscioso dal quale ne è scaturita la morte di un cane: fatto da imputare alla presenza di bocconi avvelenati ingeriti dall’animale che, come emerso dagli esami tossicologici espletati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia, ne hanno causato il decesso.

L’impiego dei Carabinieri Forestali è stato quindi necessario per mettere in sicurezza l’area fruita in modo particolare anche da bambini che frequentano la vicina di Scuola dell’infanzia ed inoltre per ricercare indizi che potessero far meglio luce sull’accaduto.

Alma, bellissimo esemplare femmina di labrador di nove anni, con il suo conduttore ha perlustrato accuratamente tutta l’area incriminata non rinvenendo altri bocconi avvelenati.

Episodi del genere, purtroppo ricorrenti, configurano vari reati che prevedono pene sino alla reclusione da quattro mesi a due anni per il più grave reato di uccisione di animale oltre al reato di maltrattamento di animale.

La particolare gravità dell’episodio è data dal fatto che l’area è un parco pubblico frequentato da molti bambini che potrebbero accidentalmente toccare e ingerire tali bocconi con conseguenze gravissime per la loro salute.

I Carabinieri Forestali invitano chiunque sia in possesso di informazioni attinenti fatti simili di riferirle quanto prima ai Carabinieri Forestali per poter intervenire prontamente ed assicurare i responsabili alla giustizia.

Si rammenta dunque a tutti l’importanza delle tempestività nel segnalare questi episodi.