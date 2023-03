Iniziali condizioni di nuvolosità variabile; nuvolosità in aumento dal pomeriggio con peggioramento del tempo e con precipitazioni sparse su tutta la regione a carattere debole-moderato che dalle ore serali tenderanno a transitare persistendo sul settore centro-orientale. Temperature in progressiva diminuzione con minime comprese tra 7 e 12 gradi e massime tra 18 e 20 gradi. Venti deboli variabili in pianura al mattino e sud-occidentali sull’appennino. Dalle ore pomeridiane tenderanno ovunque a disporsi da sud-ovest con rinforzi anche di forte intensità sulle aree appenniniche soprattutto quelle centro-orientali. Mare poco mosso al mattino: localmente mosso al largo dalle ore pomeridiane.

(Arpae)