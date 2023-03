Al quinto tentativo il Roller Hockey Scandiano ritorna alla vittoria, vincendo per 6-3 a Novara, in una delle piste meno battute (è la seconda volta in stagione) della Serie A2. I rossoblu capitalizzano il gioco molto propenso all’attacco, grazie soprattutto all’alta intensità difensiva che non ha permesso agli avversari il loro gioco veloce. Ora è ritornato al quarto posto in classifica, superando proprio i piemontesi.

Cupisti sceglie Dimone tra i pali, la coppia difensiva Busani e Rocha mentre in attacco fiducia a Ehimi e Deinite. Lunga fase di studio tra le due squadre, a ripetere un po’ i ritmi visti a Seregno, fatti di tiri ma non così pericolosi da ambedue le due parti. Ad infiammare la partita è Alex Rocha che negli otto minuti finali del primo tempo, mette a ferro e fuoco la difesa piemontese. E’ suo il primo gol con un tiro da fuori area dopo una delle tante veloci ripartenze, ma questa volta il tiro è angolato e vincente. Due minuti più tardi regala l’assist vincente a Peter Ehimi, liberandolo al limite dell’area. Il gol più bello della serata del ritorno alla vittoria però è quello del 3-0, firmato al 24° minuto. Doppio movimento laterale del galiziano che vede e imbecca a 10 metri di distanza l’incursione centrale di Peter Ehimi che da solo insacca. L’Azzurra Novara non si dà per vinta, anzi i suoi attacchi progessivamente aumentano di velocità e Gori riduce il gap al 10° minuto. Alessandro Uva in velocità però riporta a +3 i suoi, non lasciando la rimonta ai padroni di casa. Deinite viene atterrato in contropiede al 15° minuto e Nicolò Busani su rigore è implacabile (5-1). Scandiano è molto reattivo in tutti i reparti, ma al 18° minuto nulla può sul velocissimo Ferrari nell’incursione in area, beccato dall’assist di Brusa. Peter Ehimi firma la tripletta e 12 gol in Campionato su tiro diretto, mentre nei secondi finali anche l’esperto Brusa entra nel tabellino.

AZZURRA NOVARA – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 3-6 (0-3, 3-3)

Novara: Gilli, Brusa, Gori A, Gori M, Ferrari (C) – Bergamin, Schena, Fortina, Filidoro, Lo Priore – All. Aguero

Scandiano: Dimone, Busani, Rocha, Ehimi, Deinite – Uva, Barbieri, Stefani, Vivi, Vecchi (C) – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 16’43” Rocha (S), 19’11” Ehimi (S), 24’06” Ehimi (S) – 2t: 10’23” Gori (N), 12’33” Uva (S), 15’07” Busani (rig) (S), 18’12” Ferrari (N), 19’28” Ehimi (tir.dir) (S), 23’50” Brusa (N)

Espulsioni: 2t: 15’07” Gori A (2′) (N)