Mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, dalle 8.30 alle 18.00, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria all’interno del Passante stradale Kiss&Ride della stazione di Bologna Centrale.

Durante l’esecuzione dei lavori verrà inibita l’uscita su via Sebastiano Serlio. Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di emergenza.

Le auto – purché con altezza non superiore a 2 metri, potranno utilizzare la “Rampa Taxi” con uscita su via De’ Carracci.

L’utilizzo dei parcheggi P3 e P2 non subirà modifiche in entrata, ma le auto in uscita verranno convogliate in direzione della “Rampa Taxi”.

L’ingresso al parcheggio P1 sarà possibile solo da via Sebastiano Serlio, con uscita sulla medesima via in quanto le lavorazioni in corso non interferiscono con quel tratto del passante.

Personale RFI sarà presente presso gli ingressi e le uscite del Kiss&Ride per garantire il corretto flusso degli automezzi.