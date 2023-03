In programma sabato 1 aprile a Sassuolo la 3° prova valida per il campionato unitario individuale e di società di corsa campestre, promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dall’ente di promozione UISP di Modena. A ospitare questa competizione sarà lo Sporting Club Sassuolo che da sempre collabora e sostiene il podismo e soprattutto promuove l’attività giovanile di qualsiasi sport.

Infatti solo nella passata edizione i partecipanti al via sono stati 511 atleti di cui 316 bambini sotto i 10 anni e anche per questa edizione è prevista un’ampia partecipazione di iscritti, in particolare dalla provincia di Modena, Reggio Emilia e Bologna. La campestre si snoda su percorsi sterrati intorno al circolo e nella campagna limitrofa; possono partecipare qualsiasi atleta di ogni fascia di età e tutti saranno divisi per categoria dagli esordienti agli amatori, maschili e femminili, con vari chilometraggi.

L’Atletica Corradini e MDS Panaria Group che sono promotrici insieme a tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo, sono già all’opera per tracciare i percorsi, oltre a tutto il supporto logistico, e non faranno mancare thè e biscotti al termine. Le gare prendono il via sabato alle ore 15.00 da Via Vandelli 25 e si concluderanno con l’ultima partenza alle ore 16.45; a seguire saranno stilate tutte le classifiche e saranno premiati i migliori 6 classificati per categoria.