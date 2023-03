La Polizia di Stato di Carpi è intervenuta in tarda mattinata in via Ugo la Malfa presso una tabaccheria per una rapina consumata.

Gli Agenti della Squadra Volante, immediatamente giunti sul posto, hanno assunte le prime indicazioni necessarie per attivare il previsto Piano Posti di Controllo e bloccare le vie di fuga dalla città con il concorso delle altre Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Sul posto il Dirigente del Commissariato che, unitamente agli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, hanno sentito la vittima, assunti gli elementi necessari e repertato gli indizi per proseguire nelle indagini

Una prima ricostruzione sull’accaduto ha consentito di stabilire che sulla scena del crimine erano presenti tre persone.

In fase di quantificazione anche l’ammontare del danno che al momento può essere stimato in circa 200 euro in contatti oltre a diversi biglietti “Gratta e Vinci”.