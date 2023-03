Mercoledì 29 marzo, a partire dalle ore 14, il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA) – ubicato in via Roma 26 a Castelnovo Monti – verrà temporaneamente trasferito in Piazzale Marconi n. 2, andando ad occupare una parte dei locali attualmente utilizzati dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze e dalla Pediatria di Comunità.

Il trasferimento si è reso necessario a causa di un guasto tecnico di cui, al momento, non si conoscono i tempi di risoluzione.

I servizi sanitari coinvolti a seguito del trasferimento garantiranno la loro attività con la seguente organizzazione:

Pediatria di Comunità: le vaccinazioni (il lunedì, il martedì e la mattina del mercoledì) verranno eseguite all’Ospedale S. Anna, al piano 1 dopo il Servizio Farmaceutico. La rimanente attività ambulatoriale della Pediatria di Comunità non subirà variazioni e verrà effettuata nella sede del Servizio, in Piazzale Marconi 2.

Centro Disturbi Cognitivi e Demenze: l’attività ambulatoriale verrà eseguita alla Palazzina della Sanità Pubblica di Via Boschi 4, al piano 0, e sarà organizzata in modo tale da non interferire con l’attività dell’Ambulatorio del Servizio di Igiene Pubblica e della Medicina Legale. I numeri telefonici dei Servizi rimarranno invariati.

Il rientro dei servizi nella loro sede originale è previsto intorno alla metà del mese di maggio.