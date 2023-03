Mirandola continua ad investire in sicurezza e nelle dotazioni in supporto del corpo della propria Polizia Locale. Parallelamente all’integrazione del numero degli operatori, che dovrebbe raggiungere le 23 unità entro la fine dell’anno solare, l’Amministrazione – anche in considerazione dell’aumento di fatti criminosi di questi giorni nei Comuni limitrofi – ha scelto di accelerare al massimo l’implemento del parco auto con l’acquisto di n°2 Subaru XV e-boxer.

Due modelli ad alimentazione ibrida, scelti anche per la particolarità di essere bassissimo impatto inquinante, equipaggiati con le più moderne dotazioni, che entreranno in servizio a partire dalla giornata odierna.

“Con l’acquisto di questi due mezzi l’Amministrazione ha incrementato la dotazione tecnica della Polizia Locale. La continua ricerca dell’efficacia – riconosciuta ed apprezzata anche dal Procuratore Capo della Repubblica Dott. Orsini – proseguirà al fine di servire al meglio il cittadino e preservare lo status di sicurezza del territorio comunale – commenta l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – Una Polizia Locale, messa nelle condizioni di operare con alti standard di qualità lavorative, che nei pensieri dell’Amministrazione Greco vuole essere sempre più al fianco ed al servizio del cittadino”.