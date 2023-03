Quattro Castella, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia cerca medici disponibili ad accettare, a partire dal 1° Maggio 2023, un incarico provvisorio di Pediatria di Libera Scelta nel Comune.

E’ richiesta: laurea in Medicina e chirurgia, l’iscrizione all’albo professionale e la specializzazione in pediatria o eventuale specializzazione in corso. L’attività lavorativa si svolgerà all’interno della Casa della Comunità, in medicina di gruppo, prevedendo un impegno in attività ambulatoriale da lunedì a venerdì, la disponibilità alla realizzazione di visite domiciliari e la contattabilità telefonica diurna.

Per maggiori informazioni, ci si può mettere in contatto con la Segreteria del Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Reggio Emilia: 0522 335462- segreteriaDCPA@ausl.re.it