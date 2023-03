Quest’anno la corsa più grande del mondo raggiunge la 38^ edizione e fa tappa anche a Reggio Emilia con una due giorni dedicata allo sport, ai giochi e al divertimento.

Il programma e le novità dell’edizione reggiana di Vivicittà, attesa per sabato 1 e domenica 2 aprile in città, è stata presentata giovedì mattina in Municipio con l’Assessora Raffaella Curioni, Mauro Rozzi della Fondazione per lo Sport e Azio Minardi, presidente di Uisp Reggio Emilia in compagnia degli sponsor che supportano l’evento promosso e organizzato da Uisp con il sostegno nazionale del broker assicurativo Marsh.

ASPETTANDO VIVICITTA’: UN VILLAGGIO SPORTIVO IN CITTÀ

Grazie alla collaborazione con Decathlon Reggio Emilia, sabato pomeriggio Piazza della Vittoria diventa una piazza di “sport per tutti” con campi da basket e volley, tiro con l’arco, footgolf, discgolf, parkour, tennis, esibizioni di cricket e danza con la partecipazione delle scuole UISP. Grandi e piccoli avranno la possibilità di cimentarsi anche nei giochi di una volta con lo staff UISP dei Giochi Tradizionali e mettersi alla prova con il percorso “bici in sicurezza” realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale.

Sabato pomeriggio in piazza saranno presenti con un proprio stand anche Decathlon Reggio Emilia, il Polo Digitale con Magnetico Festival ed Equipe Sportiva.

LA GARA

Domenica 2 aprile alle 9:30 in diretta da Radio 1 Rai partirà il via alla “corsa più grande del mondo” per oltre 50 mila runners in 45 città italiane e 4 città nel mondo. A Reggio Emilia il ritrovo è per tutti alle 8:00 in Piazza della Vittoria.

I podisti correranno su un rinnovato percorso di 10 km esatti nel centro della città con una classifica compensata a livello nazionale composta dagli atleti italiani e stranieri che aderiranno alla manifestazione, inserita anche quest’anno nel calendario nazionale Fidal e, sul territorio, nel calendario del Gran Prix Uisp Re 2023.

Chi opta per la camminata ludico motoria potrà scegliere tra i percorsi di 1,8 – 3 – 5 e 10 km, appannaggio delle famiglie e delle numerose scuole che aderiscono alla manifestazione.

TROFEO SCUOLE

Da sempre un manifesto di mobilità sostenibile, la 38^edizione di Vivicittà è tutta dedicata ai diritti: la pace e l’ambiente in particolare senza dimenticare il diritto ad una vita dignitosa per le persone rinchiuse nelle carceri che a livello nazionale Uisp sostiene con “Porte Aperte”, il progetto che fa entrare la corsa Uisp nelle carceri di tutta Italia.

Importante e diffusa è infatti la partecipazione famiglie e delle scuole di Reggio e provincia. Ad oggi sono circa 40 le scuole iscritte con oltre 3.000 adesioni, ma gli organizzatori puntano all’obiettivo dei 5.000 partecipanti.

In palio per il Trofeo Scuole e per tutti gli istituti con almeno 10 iscritti ci sono buoni spesa in materiali sportivi e didattici offerti da Coop, Decathlon e la cartoleria Crotti con premi aggiuntivi per le scuole che si aggiudicheranno i tre premi speciali per la scuola più colorata, quella più rumorosa e quella che dedicherà il messaggio più bello ispirato ai diritti. Alle scuole vincitrici dei premi speciali l’Uisp regalerà infatti due ore di animazione con i propri educatori dei Giochi tradizionali da utilizzare in occasione della festa di fine anno.

OLTRE ALLA GARA…

RADICI PER IL FUTURO

Tra i diritti per le future generazioni c’è anche quello a un mondo più sostenibile e un’aria più pulita, ecco perché quest’anno Vivicittà sposa la causa “Mettiamo radici per il futuro” della Regione Emilia-Romagna e sostiene le scuole che vorranno adottare uno o più alberi consegnandoli proprio in piazza la mattina della manifestazione.

L’iniziativa è piaciuta molto alle scuole, che hanno già richiesto un centinaio di piante.

A tenere la piazza pulita attraverso la raccolta differenziata ci penseranno invece i volontari di Uisp sostenuti da Iren, che fornirà i kit per la differenziata e collocherà in piazza il Fontanone, il distributore mobile di acqua di rete a disposizione di tutti i partecipanti.

UN COMPLEANNO SPECIALE

Nel 2023 ricorre il 75° compleanno dell’Unione Italiana Sport per Tutti, che a Reggio Emilia sabato pomeriggio festeggerà in piazza con tutti i bambini presenti con una sorpresa golosa offerta dalla Pasticceria Incerti.

VIVICITTA’ IN CARCERE

Uisp porta lo sport anche nelle carceri con “Porte Aperte”. Lo fa tutto l’anno svolgendo attività motoria per i detenuti della Casa Circondariale di via Settembrini dove la manifestazione arriverà nel mese di maggio dando la possibilità a tutti i detenuti di correre o camminare su un percorso allestito dentro il perimetro delle mura dagli operatori Uisp.

ISCRIZIONI

Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt di Vivicittà e un buono sconto Coop all’atto dell’iscrizione. Le iscrizioni avvengono attraverso le scuole, ma anche nella sede della UISP di via Tamburini o direttamente in Piazza della Vittoria sabato 1 e domenica 2 Aprile, prima della partenza della corsa competitiva fissata per le 9:30 a cui seguirà l’allegra sfilata di scuole e famiglie. Per i podisti iscrizioni su irunning.it fino a venerdì alle ore 17:00 o in piazza fino alla mattina della gara. Tutte le info sul sito www.uisp.it/reggioemilia, tel 0522 267236 – eventi@uispre.it.

HANNO DETTO

“Vivicittà torna con l’entusiasmo di chi la promuove e di color che vi partecipano, persone di ogni età e con una grande voglia di partecipare, di vivere insieme un evento certo sportivo, ma anche sociale ed educativo – ha detto l’assessora a Sport ed Educazione, Raffaella Curioni – Questa manifestazione è infatti un’occasione di divertimento, socialità e benessere, ma anche un’opportunità per testimoniare temi importanti quali sostenibilità, inclusione, pace e diritti. Non possiamo che ringraziare chi crede da sempre in questa manifestazione, dalle organizzazioni di promozione sportiva alla Fondazione per lo sport, dai diversi partner privati ai partecipanti che aspettiamo numerosi”.

“Vivicittà è una manifestazione che ha anticipato i tempi su tanti aspetti coinvolgendo sportivi e cittadini su tematiche importanti come ecologia e urbanistica – ha affermato Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport –. Come i Giochi del Tricolore, la manifestazione dell’Uisp ha avuto sin dagli albori un approccio internazionale coinvolgendo città e Paesi stranieri non solo nella corsa ma anche nel dibattito pubblico sul tema dei diritti”.

Vivicittà è una delle manifestazioni più importanti della nostra associazione – ha detto Azio Minardi, presidente UISP Reggio Emilia – e a Reggio Emilia l’abbiamo sempre interpretata in modo molto partecipativo coinvolgendo le scuole e organizzando un’anteprima del sabato che porta lo sport e il gioco in piazza a beneficio di famiglie e cittadini. Lo sport per Uisp è da sempre uno strumento per parlare di diritti e socialità, ma anche un mezzo straordinario per animare e vivere i centri storici”.