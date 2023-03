Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, nelle cinque notti consecutive di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 “Castelmaggiore” e lo svincolo 5 “Quartiere Lame”, verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: Via Corticella, Via Stendhal, Via William Shakespeare, Via Bentini, Via Fabbri, Via Cristoforo Colombo, per entrare sulla Tangenziale allo svincolo 5 “Quartiere Lame”.

******

Sulla A1 Milano Napoli Direttissima, per consentire lavori di ammodernamento delle gallerie “Buttoli” e “Largnano”, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica “Località La Quercia” (km 0+000) e “Località Aglio” (km 32+966), in direzione di Firenze, nelle quattro notti di domenica 2, lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 aprile, con orario 21:00-6:00.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica. Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al ponte sul fiume Po, dalle 22:00 di questa sera 31 marzo alle 6:00 di sabato 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Po ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al ponte sul fiume Po, dalle 22:00 di questa sera 31 marzo alle 6:00 di sabato 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Po ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti consecutive di domenica 2, lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata per i veicoli diretti verso Milano, Firenze e Padova, e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, con orario 22:00-6:00, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Castel San Pietro e Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene sia da Ancona/Pescara sia da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura dell’entrata di Castel San Pietro: Bologna San Lazzaro oppure Imola;

per la chiusura dell’entrata di Imola: Faenza oppure Castel San Pietro.

E ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, con orario 22:00-6:00, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Cesena nord, Cesena, Valle del Rubicone, Rimini nord e Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene sia da Ancona/Pescara sia da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura dell’entrata di Cesena nord: Cesena oppure Forlì;

per la chiusura dell’entrata di Cesena: Cesena nord oppure Valle del Rubicone;

per la chiusura dell’entrata di Valle del Rubicone: Rimini nord oppure Cesena;

per la chiusura dell’entrata di Rimini nord: Rimini sud oppure Valle del Rubicone;

per la chiusura dell’entrata di Rimini sud: Rimini nord oppure Riccione.