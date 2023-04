Il Giacobazzi supera anche l’esame Firenze e tiene viva la corsa alla serie A, che a quattro turni dalla fine del campionato vede tre squadre a distanza di 4 punti. Non basta l’applicazione di un Firenze arrivato a Collegarola con le idee chiare per avere la meglio sul XV di coach Rovina, che infila la sesta vittoria consecutiva e ribadisce la volontà di non abdicare.

Gara intensa e aperta per 80 minuti allo stadio Luciano Zanetti, anche se l’equilibrio viene spezzato quasi subito: la pressione di Orlandi sull’estremo ospite ha successo, il centro modenese si porta avanti l’0vale con un tocco d’esterno e sfrutta un rimpallo favorevole per tuffarsi in meta. Michelini si conferma un cecchino dalla piazzola e fa 7-0.

Il primo quarto di gara scorre veloce, le due squadre se la giocano a viso aperto: i gigliati muovono bene l’0vale ma si infrangono sull’ottima difesa modenese, il Giacobazzi gestisce il campo con autorevolezza, ma è poco brillante nella costruzione. Col passare dei minuti la pressione degli ospiti aumenta e viene premiata alla mezz’ora: l’arbitro ravvisa un placcaggio alto di Marco Venturelli nel tentativo di fermare un avversario lanciato in meta, concedendo la meta tecnica al Firenze e il giallo al seconda linea modenese. La nuova parità dura meno di due minuti: alla prima occasione il Giacobazzi torna avanti con capitan Michelini, che trova i pali su punizione. Sotto la pioggia di Collegarola il primo tempo termina 10-7.

Nella ripresa non torna il sereno, mentre il Modena ritrova le sue certezze e alza i giri del motore. Nei primi 20 minuti si gioca solo nella metà campo del Firenze, la mischia biancoverdeblù, ben arginata nel primo tempo dai toscani, inizia a fare la voce grossa, va vicinissimo alla meta al 7’, costringe al giallo il seconda linea Biagini al 14’ e va a bersaglio al 17’ con la specialità della casa, la mischia, che riesce a sfondare e a trovare la meta con Flores. La trasformazione di Michelini porta il punteggio sul 17-7.

Il Giacobazzi continua a spingere, ma altre mete non ne arrivano. Nel finale esordio in Prima squadra per i due Under 19 Mateo Musajo e Salvatore Candela, entrambi classe 2004, che contribuiscono a contenere il ritorno del Firenze e mantenere il tabellone sul 17-7 fino al fischio finale dell’arbitro.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Firenze Rugby 1931 17-7

Marcature: 5’ meta Orlandi tr Michelini, 30 meta tecnica Firenze, 31’ cp Michelini; 56’ meta Flores tr Michelini.

Giacobazzi Modena: Trotta; Petti, Assandri (41’ Pilati), Orlandi, Pianigiani; Michelini, Esposito; Debortoli, Flores (75’ Musajo), Carta; Venturelli M., Bellei M. (70’ Stachezzini); Milzani (41’ Malisano), Operoso (77’ Candela), Morelli. Non entrati: Draghicchio, Picheo. All. Rovina.

Firenze Rugby: Marucelli; Nannini, Rodwell, Menon, Peri; Chiti, Biagini; Pracchia, Touires, Di Donna; Savia, Biagini; Bonaccorsi, Kapaj, Manigrasso. A disposizione: Gozzi, Bartolini, Bosoni, Viazzi, Bacci, Chierici, Nidiaci. All. Sorrentino.

Arbitro: Simone Sironi (Roma).

Note: Ammoniti: 30’ Venturelli M. (Modena), 35’ Touires (Firenze), 54’ Biagini (Firenze). Risultato primo tempo: 10-7. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 4, Firenze Rugby 0.

Serie B (girone 2), risultati 18° turno: Giacobazzi Modena-Firenze 17-7 (4-0), Florentia-Imola 46-6 (5-0), Lions Amaranto-UR San Benedetto 21-14 (4-1), Highlanders Formigine-Cus Siena 24-22 (4-1), Bologna Rugby-Jesi 27-10 (5-0). Riposa: Viadana B.

Classifica: Viadana B 75, Giacobazzi Modena 72, Florentia 71, Bologna Rugby 59, Firenze 50, Jesi 26, UR Highlanders Formigine 25, Lions Amaranto 24, San Benedetto 21, Cus Siena 18, Imola 7.

Prossima giornata, 19° turno (23/04/2023): Firenze-Bologna Rugby, Imola-UR San Benedetto, Cus Siena-Giacobazzi Modena, Viadana B-Lions Amaranto, Jesi-Florentia. Riposa: Highlanders Formigine.

(foto di Sara Bonfiglioli)