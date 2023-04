Il Gran Premio dell’Argentina, secondo appuntamento della stagione MotoGP 2023, disputato questo pomeriggio sul circuito di Termas de Rio Hondo ha avuto un epilogo sfortunato per Francesco Bagnaia, che chiude la gara solo sedicesimo.

Nonostante le insidie della pioggia e dell’asfalto bagnato, il pilota del Ducati Lenovo Team era stato autore di una buona partenza, che gli aveva permesso di mantenersi in terza posizione dopo il via. Ricucito il distacco su Alex Márquez che lo precedeva, Pecco era riuscito infine a superarlo ma a otto giri dal termine è incappato in una scivolata. Bagnaia è subito ripartito, ma ha potuto terminare la gara solo in sedicesima posizione.

Nel GP dell’Argentina, e per la seconda volta nella storia della MotoGP, sono salite sul podio tre Ducati. Marco Bezzecchi ha ottenuto il suo primo successo nella classe regina, precedendo Johann Zarco, autore di una grande rimonta, e Alex Márquez.

Dopo la gara di oggi, Bagnaia è secondo nella classifica generale che vede Bezzecchi al comando, seguito dai compagni di marca Zarco (terzo) e Alex Márquez (quarto). Ducati resta prima nella classifica costruttori.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 16°

“E’ stato un fine settimana complicato, ma in gara eravamo riusciti ad essere competitivi e a lottare per il podio. Marco oggi era davvero veloce e sarei stato contento di chiudere il weekend con un secondo posto, ma purtroppo sono caduto. Chiedo scusa al mio team, che ha fatto un grande lavoro durante tutto il fine settimana. Ora cercherò di focalizzarmi già su Austin, dove proveremo a riscattarci”.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista dal 14 al 16 aprile sul Circuit of The Americas di Austin (USA) per il GP delle Americhe.