Il posticipo della ventottesima giornata di campionato ha visto affrontarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Torino. Inizialmente divise da un solo punto in classifica a vantaggio dei granata, la sfida è arrivata dopo la pausa per la nazionale e dopo una serie di ben quattro vittorie consecutive dei neroverdi che sono così ritornati vicini al limite tra la parte sinistra e quella destra della classifica.

Nei precedenti 19 scontri tra le due formazioni il Sassuolo ha vinto solo quattro volte mentre il resto della statistica la completano sette sconfitte e otto pareggi. Dionisi ha mandato in campo con l’undici titolare Consigli in porta e poi Rogerio, Henrique, Ferrari, Tressoldi, Toljan, Frattesi, Ferrari, Lopez e i tre in avanti, Berardi, Laurientè e Pinamonti.

Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni al 12’ un tentativo al volo leggermente goffo di Sanabria a centro area si infrange sulla difesa dei padroni di casa.

Dopo il 20’ un Sassuolo decisamente in crescita rispetto alla prima parte inizia a presentarsi con molta più decisione dalle parti dell’area difesa da Milinkovic-Savic in quella che fino a quel momento non è stata certo una partita esaltante da entrambe le parti.

Al 32’ è il Torino a far trattenere il fiato al Mapei con una traversa piena colpita da Radanjic con un tiro di destro dal centro dell’area.

Al 35’ su una bella azione del Sassuolo, Andrea Pinamonti si fa trovare pronto su una ribattuta di Milinkovic-Savic in seguito ad una conclusione in porta di Domenico Berardi dalla destra dell’area di rigore, uno a zero.

Al 41’ è Linetty a provare una conclusione dal limite dell’area che gira davvero di poco oltre il palo destro difeso da Consigli.

La partita riprende sotto la direzione del Sig. Pezzuto di Lecce in una serata decisamente più da girone d’andata che di ritorno climaticamente parlando. È stato sufficiente arrivare al 57’ per scaldare almeno momentaneamente l’ambiente grazie al gol di Laurienté sugli sviluppi di un contropiede, successivamente annullato dal VAR review per fuorigioco.

Al 65’ il Torino pareggia con un gol di testa in tuffo di Antonio Sanabria colpevolmente troppo solo al centro dell’area neroverde a cui arriva un assist su cross di Lazzaro.

Al 72’ Dionisi manda in campo Defrel e Harroui per Henrique e Pinamonti mentre pochi secondi dopo Frattesi si guadagna un cartellino giallo da Pezzuto per proteste (non era diffidato).

A uscire al 76’ leggermente zoppicante e per nulla soddisfatto Domenico Berardi e al suo posto Nedim Bajrami. Al minuto 89 c’è spazio anche per Thorstved al posto di Davide Frattesi, mentre la lavagna del quarto uomo indica cinque minuti di recupero.

Il Sassuolo chiude in avanti con un calcio di punizione dalla trequarti di Laurietntè ma Milinkovic- Savic se la cava e la partita termina con un pareggio che non sconvolge la classifica delle due ma quantomeno non interrompe la serie positiva dei padroni di casa che portano a 37 i punti in classifica che valgono al momento la 12 posizione.

Gli spettatori presenti al Mapei erano 12.896 comprese anche molte scolaresche della Città di Sassuolo con un incasso di 95.542 euro.

Claudio Corrado