Per rilievi sugli impianti della galleria ‘Bocco’, un tratto della strada statale 63 Var “Variante di Bocco”, nella giornata di domani martedì 4 aprile rimarrà chiusa temporaneamente, a Casina, in provincia di Reggio Emila.

L’interdizione, attiva tra il km 0 e il 1,400, sarà in vigore all’interno della fascia oraria 10:00/15:00, in entrambe le direzioni. Il traffico sarà deviato con segnalazioni in loco lungo la viabilità alternativa.