Maranello è una città attenta a bambini e adolescenti. Sono diversi, infatti, i progetti messi in campo in questo ambito dall’Amministrazione comunale, ora pronta ad ampliarli ulteriormente con altre due iniziative mirate rispettivamente a promuovere l’uso corretto degli strumenti digitali e a prevenire i disturbi del comportamento alimentare.

Il Consiglio comunale ha infatti approvato di recente due relativi odg, proposti dal consigliere di ‘Italia del Futuro’ Davide Nostrini e sottoscritti dagli esponenti degli altri gruppi di maggioranza, Pd e lista civica ‘Maranello in Testa’.

Nel primo documento sono state affrontate in particolare le criticità legate all’uso di smartphone, tablet e pc da parte di bambini e adolescenti. Studi scientifici recenti hanno infatti dimostrato che l’utilizzo prematuro e incontrollato di questi strumenti nell’età dello sviluppo incide negativamente sulle capacità cognitive e dà accesso a contenuti espliciti inadeguati, spesso legati a fenomeni di cyberbullismo e body shaming. In questo caso la proposta di ‘Italia del Futuro’, condivisa dall’Amministrazione comunale che si è impegnata a realizzarla, porta ad un ciclo di incontri rivolti a genitori e adolescenti presso il Centro giovani, suddivisi per fasce di età – che hanno esigenze diverse – e con educatori esperti in materia.

Il secondo odg affronta invece i disturbi del comportamento alimentare, molto frequenti nell’adolescenza soprattutto tra le ragazze. L’idea è quella di valorizzare appieno la figura dello psicologo scolastico sul tema della formazione dei docenti, affinché siano sempre più attenti a riconoscere negli alunni i segnali di questi disturbi. La stessa strategia è già utilizzata dall’Amministrazione in ambito sportivo tramite il progetto ‘AttivaMente Sport’, che grazie alla collaborazione di allenatori e società del settore continuerà a promuovere i sani stili di vita e a cercare di intercettare per tempo i casi discriminazione fisica o di scorretta alimentazione tra i ragazzi.

“Credo profondamente – commenta il consigliere Nostrini – nella scelta di proporre strumenti di prevenzione aggiornati, utili a famiglie, insegnanti, allenatori sportivi e agli stessi ragazzi. Ritengo che l’uso consapevole degli smartphone e la prevenzione dei disturbi legati all’alimentazione siano oggi priorità assolute per queste fasce di età, proprio perché la sottovalutazione di queste tematiche può portare a danni futuri irreversibili per un’intera generazione. Scuola, istituzioni, associazionismo e società sportive assieme possono fare molto in questo senso, ognuno mettendo a disposizione delle famiglie le proprie competenze”.